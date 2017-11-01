«Библейскому чуду» нашли тривиальное объяснение

Британские ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду», которое, вероятно, оказалось первым зафиксированным в письменной форме неполным солнечным затмением, сообщает the Independent.



Ученые попробовали истолковать причину природного явления, описанного в Библии. «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим», — упоминается в ветхозаветной Книге Иисуса Навина (цитата приводится в синодальном переводе на русский язык).



Исследователи отметили, что современные переводы неточно интерпретируют данный фрагмент библейского текста, изначально написанного на древнееврейском. В таком контексте вышеупомянутый текст может вместо «и остановилось солнце» содержать «и прекратило солнце сиять».



Скорее всего, затмение, о котором говорится в Библии, произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Если выводы авторов верны, то точное датирование солнечного затмения позволяет определить даты нескольких исторических событий, описанных в Библии. В частности, правление древнеегипетского фараона Мернептаха, вероятно, началось в 1210-1209 годах до нашей эры, раньше, чем считалось до этого.

