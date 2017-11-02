Открыта противоречащая законам физики планета

Астрономы из Великобритании, Швейцарии, Германии и Чили обнаружили слишком большую экзопланету, существование которой противоречит общепринятым моделям формирования данных небесных тел. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает Уорикский Университет (Великобритания).



Диаметр экзопланеты NGTS-1b всего в два раза меньше диаметра светила, вокруг которого она вращается. Данное обстоятельство делает открытое небесное тело самым крупным (по сравнению с материнской звездой) во Вселенной из известных ученым.



NGTS-1b находится на расстоянии 600 световых лет от Солнца. По своим размерам экзопланета сравнима с Юпитером, но легче его примерно на 20 процентов.



NGTS-1b относится к классу горячих юпитеров, температура ее внешних слоев составляет 530 градусов Цельсия, расстояние между звездой и небесным телом в 33 раза меньше, чем между Солнцем и Землей, год на ней длится всего 2,5 суток.



Экзопланета открыта роботизированной системой телескопов NGTS (Next-Generation Transit Survey). Поскольку материнская звезда относится к красным карликам, самым распространенным светилам во Вселенной, ученые планируют выяснить, насколько часто такие звезды окружают крупные планеты.

