Матиос: Спецслужбы РФ хотели убить 1600 украинских чиновников

Спецслужбы России хотели убить 1600 украинских чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил в среду, 1 ноября, главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает 112 Украина. "Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций ДНР/ЛНР были 1600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства", - заявил Матиос.



Он также рассказал, о покушении на первого замглавы полиции Вячеслава Аброськина.



"Хочу сказать больше, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповалова должен был быть нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать", - рассказал он.

