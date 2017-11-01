В НАБУ рассказали о новых обысках по "делу рюкзаков"

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжают обыски по так называемому "делу рюкзаков".



Об этом говорится в сообщении НАБУ в фейсбуке. "Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", – говорится в сообщении.



В НАБУ уточнили, что речь идет о тех, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области.



"Эти, а также другие розыскные следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, разоблаченных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", – говорится в сообщении.

