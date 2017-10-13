НАПК полностью проверило лишь 55 деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по состоянию на середину октября полностью проверило 55 деклараций. Об этом говорится в ответе ведомства, сообщает Украинская правда.



В списке есть декларации президента, членов Кабинета Министров, шести народных депутатов, девяти судей различных инстанций, трех прокуроров и ряда других чиновников.



"По состоянию на 13.10.2017 в Национальное антикоррупционное бюро Украины не направлялись материалы по результатам указанных проверок", – заявили в НАПК.



Отметим, официальный запуск работы НАПК произошел 15 августа 2016 года. На сегодняшний день в реестре агентства содержится около 1,5 млн электронных деклараций чиновников.

