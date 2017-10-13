НАПК полностью проверило лишь 55 деклараций

НАПК полностью проверило лишь 55 деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по состоянию на середину октября полностью проверило 55 деклараций. Об этом говорится в ответе ведомства, сообщает Украинская правда.

В списке есть декларации президента, членов Кабинета Министров, шести народных депутатов, девяти судей различных инстанций, трех прокуроров и ряда других чиновников.

"По состоянию на 13.10.2017 в Национальное антикоррупционное бюро Украины не направлялись материалы по результатам указанных проверок", – заявили в НАПК.

Отметим, официальный запуск работы НАПК произошел 15 августа 2016 года. На сегодняшний день в реестре агентства содержится около 1,5 млн электронных деклараций чиновников.