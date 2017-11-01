СМИ: Кремль не пустит Собчак на выборы из-за Крыма

По данным ряда российских СМИ, телеведущая Ксения Собчак не будет баллотироваться на пост президента России. Как сообщает издание "Компромат1", кандидат на главный пост страны рискует не собрать подписи и не пройти регистрацию.



Как сообщают источники СМИ, регистрацию Ксения может не пройти, так как Кремль перестал быть заинтересованным в ее проекте "против всех". Это и стало причиной ухода из штаба Собчак политтехнолога Алексея Ситникова, который отвечал за полевую работу и сбор подписей. Ситников в свое время работал с Юлией Тимошенко. Одним из его последних проектов стала успешная кампания по выборам в аннексированном Крыму. Ситников работает с прокремлевскими проектами, на полуострове он привел к победе кандидатов от "Единой России".



Причиной потери интереса Кремля к проекту Собчак политтехнологи называют ряд резких высказываний телеведущей. Например, Ксения Собчак заявила, что Крым является украинской территорией. Она также открыто поддержала Михаила Ходорковского, который выступает за свержение действующей власти и лично Владимира Путина; а брата Алексея Навального, осужденного за мошенничество, назвала политзаключенным.



"Понятно, что проект Собчак мог бы стать перспективным, но если всеми он рассматривается, как искусственный, то он теряет свою ценность, она близка к нулю. Интерес к Собчак мог бы быть только в том случае, если бы целевая аудитория поверила, что ее кандидатура не согласована. Но в это никто не поверил", — заявил СМИ глава политической экспертной группы Константин Калачев.

