Биткоин бьет все рекорды, преодолев отметку в $6600

Курс биткоина в среду, 1 ноября, вновь побил ценовой рекорд, преодолев отметку в $6600. Предполагается, что криптовалюта дорожает на ожиданиях, что крупнейший в мире оператор фьючерсных бирж CME Group может начать торги фьючерсами на биткойн до конца текущего года



Сегодня курс биткоина подорожал до $6616. C начала года стоимость биткойна взлетела более чем в шесть раз.



Сейчас курс биткоина откатился немного назад, и согласно Coinmarketcap составляет $6538.

