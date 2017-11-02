Саакашвили наметил себе два варианта?

Перед «Михомайданом» и его предводителем Михо Саакашвили внезапно отверзлась бездна неизвестности. В связи с тем, что глава МВД Украины Арсен Аваков снял полицейское оцепление палаточного городка под Радой и ее окрестностями со словами насчет «хлама», который не стоит охранять за государственные средства, многие задумались: что это? Свидетельство импотентности «антикозлиной революции», которая уже никому не страшна, или же приглашение «михомайдаунам» идти на Банковую и делать то, что обещали делать с козлами?



Сложный вопрос, на который сам Саакашвили ответил новой порцией словесного бесстрашия. Дескать, я такой Михо-пропеллер, что вертел и Нацполицию, и споры внутри украинской власти, и ее угрозы в свой адрес арестовать и экстрадировать прямо на ножку от табуретки в анус в грузинской тюрьме, а потому мне не страшно. «Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы, ни исполнителей», – заявил Михо журналистам.



Однако, по мнению многих, Саакашвили все же зря хорохорится. Ситуация для него складывается крайне неблагоприятно. Как для политика. Он намерил для себя немедленное возвращение в украинскую политику и сразу на высокую должность. А его могут резко обрезать в мечтах и опустить с рейтингами. Как минимум, его могут тормознуть. На время. Или даже навсегда, если внешние кураторы решат, что и здесь, в Украине, он свою роль возбудителя-провокатора исполнил.



По мнению многих, Саакашвили все же зря хорохорится. Ситуация для него складывается крайне неблагоприятно. Как для политика. Он намерил для себя немедленное возвращение в украинскую политику и сразу на высокую должность. А его могут резко обрезать в мечтах и опустить с рейтингами. Как минимум, его могут тормознуть. На время. Или даже навсегда

Если же Саакашвили по каким-то там причинам не нужен кураторам в Украине, то он предлагает и второй вариант – совершить политический камбэк в Грузию. И использовать для этого украинские власти, которые якобы поступят с ним несправедливо и отправят в Грузию

Ведь что на самом деле может получиться? Михо захотел ворваться на украинский политический Олимп на волне им же инспирированного бунта майданного типа как бескомпромиссный борец за очищение власти от «козлов», а украинского общества – от язв коррупции, мздоимства предательства и т. д. И вот теперь, когда между его «Михомайданом» и «властью барыг» не стоит полицейское оцепление, готовое угостить «михомайдаунов» дубинками, перед ним непростой выбор: или он идет и берет власть, или же никуда не идет. И тогда всем станет ясно, что «антикозлиная акция» – это результат некоего договорняка между украинской властью, ее внешними кураторами и Михо. Власти в Киеве не справлялись со своими задачами по выполнению заданий кураторов, и кураторы наняли себе Михо, чтобы протолкнуть нужные решения – создать антикоррупционные суды, обрезать депутатов насчет иммунитета, изменить систему выборов на новую, делающую депутатов еще более ручными. И властям в Киеве сказали: Михо все поделает и подтолкнет как «народную инициативу», а вы за это возьмете его к себе, в уютное кресло с прибыльной синекурой.Так ведь, в принципе, и получалось. О чем и свидетельствует набор требований «Михомайдана»: все они отвечают запросам внешних кураторов и абсолютно по барабану большинству украинцев. Народ интересуют вопросы безработицы, цены на тарифы, нищета, вызванная деиндустриализацией, медицинский геноцид и другие социальные вопросы выживания, а ему, народу, подсовывают законы по дальнейшему приручению украинских политиков. И если «Михомайдан» продавит вопросы кураторов, то станет совсем ненужным. Причем ненужным вместе с Михо. Саакашвили в лучшем случае может рассчитывать лишь на то, что его поблагодарят. Тем, что оставят в Украине и, может быть, еще используют в будущем. Как использовать и понадобится ли такое использование впредь, подскажет суд, в который Михо подал иск о признании недействительным указа президента о приостановке украинского гражданства. Вернут – значит, еще нужен. Не вернут – бай-бай, Мишаня...Поэтому Михо засуетился и предлагает кураторам два варианта собственной судьбы с их позволения. Первый – украинский. Он сам намекнул на это, когда ему начали угрожать экстрадицией в Грузию. «Сегодня, – говорит Михо, – в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе». В переводе на нормальный язык с политического это означает одно: господа кураторы, да на фига вам ждать, когда все ваши требования выполнят скомпрометированные украинские власти, если это могу сделать я – снести этот режим, привести более нужных и покорных, которые все и поделают? А ситуация, мол, подходящая – как в Грузии накануне «революции роз» в 2003 году, когда мы уконтрапупили режим Эдуарда Шеварднадзе. Многие в Украине даже уверены, что Михо попытается проделать то же, что он сделал с Шеварднадзе, уже 7 ноября сего года: ворваться в Раду и выгнать оттуда всех «козлов». А потом пойти и за гарантом нации. И за этим, конечно, нужно следить. Особенно с учетом того, что полицейские уже выведены из игры...Если же Саакашвили по каким-то там причинам не нужен кураторам в Украине, то он предлагает и второй вариант – совершить политический камбэк в Грузию. И использовать для этого украинские власти, которые якобы поступят с ним несправедливо и отправят в Грузию. «Обычными правовыми процедурами они не смогут меня передать в Грузию, так как в этом случае необходимо меня задержать и несколько недель продержать в заключении. Единственный выход у них, где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили», – напрогнозировал Саакашвили. В расчете на то, что многие кураторы еще помнят, что он для них делал в Грузии. И на то, что многие кураторы не доверяют до конца упомянутому Михо экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили, которого справедливо считают «могильщиком» и «революции роз», и самого Саакашвили и подозревают в излишней «пророссийскости».Короче, именно Иванишвили «убрал» Михо из Грузии, но и при нем моментального «осчастливливания» грузин не случилось: страна медленно загибается и стагнирует. И теперь Саакашвили опять предлагает себя на роль спасителя. Естественно, с прежней помощью внешних кураторов и на их «вспомоществование». Как говорится, мечты, мечты, где ваша сладость?.....И первый гвоздь в гроб с мечтами готов забить тот же глава МВД Арсен Аваков, который, судя по всему, против окончательного ухода из власти из-за ссоры с гарантом нации, о которой так много пишут в последнее время. Аваков уже написал в «Твиттере»: «Комментаторам моих отношений с президентом – перейдите из мира фантазий в реальность – это не кино и не игра. Не нужно передергиваний и спекуляций. А то как начитаешься, то и «Карточный домик» смотреть дальше не надо – вы расписываете круче!». Ждем, что ответит гарант. От этого и будет зависеть, куда сядет Михо: в кресло высокопоставленного политика или же на давно ждущую его ножку от табуретки...