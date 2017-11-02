В Раде зарегистрировали сразу два постановления об отставке Авакова

В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановления об отстранении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова от выполнения полномочий. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Автором проекта постановления № 7250 "Об отстранении Арсена Авакова от выполнения полномочий Министра внутренних дел Украины" является народный депутат Юрий Левченко.

Автор другого проекта постановления (№ 7252) депутат Сергей Каплин, который предлагает отстранить Авакова на время расследования дела о закупке рюкзаков МВД.



Ранее народный депутат Юрий Левченко заявлял, что в Верховной Раде отказываются регистрировать проект постановления об отстранении Арсена Авакова.

