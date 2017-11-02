Суд избрал меру пресечения сыну Авакова в виде личного обязательства

Соломенский районный суд города Киева избрал фигуранту "дела рюкзаков" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение вынес судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец в среду. "Требование стороны обвинения удовлетворить частично. Избрать меру пресечения Александру Авакова… в виде личного обязательства.

Он должен являться по требованию следователей и сообщать о своих перемещениях", - сказал судья, зачитывая постановление.



В ходе заседания в среду были заслушаны характеристики на А.Авакова от командиров полка "Киев 1", позиция стороны обвинения.



В частности, прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью освобождения под залог в размере 5 млн грн. По их словам, подсудимый также может влиять на свидетелей, а также, с учетом материального состояния, может покинуть пределы Украины.



Представители стороны обвинения также отметили, что проведению следственных действий по "делу рюкзаков" препятствовали "десятки лиц спортивного телосложения и сотрудников Нацполиции".



Как сообщалось, двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре.



Позднее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного. Ранее народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Харькове задержали руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.



1 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят обыски по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в Киеве и Киевской области в рамках расследования этого дела.



Эти и другие розыскные следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, обнаруженных ранее детективами НАБУ в ходе расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

