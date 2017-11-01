Саакашвили намерен оспорить в суде отказ миграционной службы

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации, экс-президент Грузии Михэил Саакашвили намерен оспорить приказ Управления Государственной миграционной службы в Киевской области, которым отказала ему в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.



"Я не согласен с отказом миграционной службы и срочно обжалую в Киевском окружном административном суде приказ №99 от 01.11.2017гю ГМС Украины в Киевской области, а также сообщение №30 от 01.11.2017г. в соответствии с законом "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook в среду.



Политик отметил, что подробно обосновал причины и основания возможных рисков для его преследования в Грузии, а все доказательства, на которые он ссылался при подаче заявления на дополнительную защиту, подтверждаются резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы 2015 года, в которой сделан вывод о преследовании его самого и его команды по политическим мотивам, а также подтверждается докладом Государственного департамента США за 2015 год о нарушении прав человека в Грузии на основании политических мотивов.

