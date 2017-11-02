Путин подтвердил планы поставлять газ на север Ирана через Азербайджан

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова поставлять газ на север Ирана через трубопроводную систему Азербайджана.



"Я бы хотел обратить внимание на то, что несмотря на большое производство этих углеводородов в каждой из наших стран [РФ, Иран, Азербайджан], есть, как ни странно, интерес к поставках этого сырья друг другу, имея в виду внутреннюю логистику", - сказал глава российского государства журналистам по итогам российско-азербайджанско-иранских переговоров.



"Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров", - подчеркнул Путин.



Российский лидер призвал Тегеран и Баку к взаимодействию с Москвой. "Хорошо известно, что Россия, Иран и Азербайджан - крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров лидеров РФ, Азербайджана и Ирана.



Путин напомнил, что "координация в рамках ОПЕК уже дала свои положительные результаты". "Но это было бы невозможно, если бы к этой работе не присоединились страны, не входящие в этот картель", - уверен он.



По словам президента РФ, "то же самое происходит и в рамках организации производителей газа - здесь мы сотрудничаем и будем сотрудничать дальше".

