ГПУ подозревает должностных лиц "Укроборонпрома" в отмывании 200 млн. грн.

Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц государственного предприятия "Укроборонпром" в отмывании 200 млн гривен ($7,4 млн) из оборонного бюджета страны.



Об этом в среду на брифинге заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает издание "Гордон".



"Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого ГП через уже установленную следствием фиктивную структуру вымели 200 миллионов оборонного бюджета", – сказал он.



По его словам, в пятницу все медиасообщество не заметило событие, когда, несмотря на серьезное сопротивление, Государственная фискальная служба вместе с Генпрокуратурой провела обыск на государственном предприятии "Укроборонпром".



Подчеркнем, что сотрудники ГПУ и ГФС 27 октября провели обыски у руководителей "Спецтехноэкспорта", входящего в концерн "Укроборонпром". В ходе обысков у директора предприятия было изъято $120 тыс. и подтверждающие документы. Обыски были проведены и у главного бухгалтера компании.



Государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" специализируется на экспорте современных военных технологий и оказании услуг по ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения, а также оборудования специального назначения.

