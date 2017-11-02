На Украине задержали соратника Саакашвили, которого искал Интерпол

Ближайший соратник экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава задержан в Украине. Его разыскивает Интерпол. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Сообщается, что Кардаву задержали при въезде на территорию Украины по поддельному паспорту.



Кардава обвиняется в Грузии в совершении убийств, пытках заключенных, организации тайной слежки за политическими оппонентами и присвоении государственных средств.



В свое время он находился в ближайшем окружении Саакашвили.



Сейчас Кардава доставлен в Киев и ожидает экстрадиции в Грузию, где его заочно приговорили к девяти годам заключения.



Мегис Кардава в 2012 году покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры.

