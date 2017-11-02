Трамп намерен начать работу с Конгрессом по отмене визовой лотереи

Президент США Дональд Трамп на фоне совершенного во вторник теракта в Нью-Йорке заявил, что намерен немедленно начать работу с Конгрессом по отмене лотереи на получение иммиграционных виз. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время заседания кабинета в Белом доме. Трансляцию вели местные телеканалы.



"Сегодня я запускаю процесс отмены программы розыгрыша диверсификационных виз. Я планирую запросить Конгресс немедленно инициировать процесс отмены этой программы", - сказал он. "Мы должны избавиться от лотерейной программы как можно скорее. Мы планируем в кратчайшие сроки покончить с цепной миграцией и перейти к программе, основанной на достижениях [соискателей визы]", - добавил Трамп.



31 октября в Нью-Йорке мужчина на грузовике-пикапе стал давить всех, кто попадался ему на пути. В результате инцидента погибли восемь человек, более 12 получили ранения. Американские власти назвали произошедшее терактом.



Система распределения иммиграционных виз по лотерее работает в США с 1990 года. Каждый год их получают 50 тыс. человек. Разрешения на жительство и работу распределяются среди подавших заявление и отвечающих определенным критериям случайным образом. При этом приоритет отдается жителями стран с низким показателем иммиграции их граждан в США. Целью лотереи является поощрение этнического разнообразия в США.



В августе 2017 года республиканцы при поддержке новой американской администрации внесли в Конгресс законопроект об отмене визовой лотереи и ужесточении правил иммиграции. Согласно материалам Белого дома, документ подразумевает ликвидацию нынешней системы розыгрыша виз, которая названа устаревшей, а также обслуживающей "сомнительные экономические и гуманитарные интересы". Согласно документу, также снижается квота на получение права на постоянное проживание беженцами. На это, в соответствии с положениями законопроекта, смогут рассчитывать 50 тыс. человек в год в возрасте от 13 лет. Действующая квота в материалах не уточняется.

