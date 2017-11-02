Крепкий сон помогает зачать ребенка

В исследовании специалистов из Японии приняли участие женщины, которые не могли забеременеть естественным путем и решились на ЭКО. Участницы заполнили опросник для определения индекса качества сна, отражающего степень выраженности нарушений сна. Специалисты установили: проблемы со сном уменьшали вероятность зачатия.



Исследование показало, что процедура ЭКО прошла успешно у 62,9% представительниц прекрасного пола, не имевших проблем со сном, 57,1% участниц с умеренными нарушениями сна и 48,4% с тяжелыми нарушениями сна. Так, судя по всему, крепкий сон увеличивает шансы забеременеть с помощью ЭКО, пишет The Deccan Chronicle.



Кроме того, на результативность ЭКО положительно влияло употребление небольшого количества алкоголя. Специалисты полагают: вероятно, это связано с тем, что алкоголь в умеренных количествах способствует снятию стресса и помогает заснуть.

