Порошенко встретился в ОАЭ с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает агентство БЕЛТА, во время встречи президенты обсудили товарооборот между странами, а также политическое взаимодействие.



"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше 3 млрд долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", – сказал Лукашенко.



Он также отметил, что в политическом взаимодействии "вообще проблем нет". "Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", – подчеркнул Лукашенко.



В свою очередь Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.



"Я этот вопрос держу на контроле", – подчеркнул украинский президент.



Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

