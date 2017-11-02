Tesla понесла рекордные убытки в истории

Американский производитель электромобилей Tesla понес рекордные убытки в своей истории по итогам третьего квартала 2017 года. Чистый убыток компании Илона Маска в июле-сентябре составил $619 млн по сравнению с прибылью в $22 млн, пишет Интерфакс со ссылкой на данные MarketWatch.



Скорректированный убыток в расчете на акцию равнялся $2,92, что существенно превышает средний прогноз опрошенных Thomson Reuters аналитиков в $2,28. За счет повышения продаж Model X на 36% выручка Tesla в третьем квартале подскочила на 30% - до $2,98 млрд. Это превзошло ожидания экспертов на уровне $2,95 млрд.



В самой компании предупредили, что выход на объемы производства в 5 тысяч седанов Model 3 в месяц займет больше времени, чем ожидалось. Tesla планировала выйти на этот показатель выпуска до конца текущего года, однако в среду было объявлено, что цель будет достигнута ближе к завершению первого квартала 2018 года. Это обусловлено задержками в поставках аккумуляторов, производство которых началось в июле на заводе Tesla в Неваде.



Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 5% после опубликования отчетности. Капитализация компании сейчас составляет около $55,3 млрд по сравнению с $61 млрд у GM.

