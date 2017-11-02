В Киеве придумали новый способ вернуть Крым

Украина намерена завалить Россию исками в международных организациях и судах, чтобы вынудить Москву все больше платить за воссоединение с Крымом. Об этом порталу «Крым.Реалии» сказал представитель президента Украины на полуострове (приемная находится в Киеве) Борис Бабин. «Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису и образованию на украинском», — заявил Бабин.



Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко поставил задачу «сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов».



31 октября внесение «радикальной» резолюции в Генассамблею ООН анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, документ «должен стать основой для консолидации усилий по деоккупации полуострова». Как полагает глава украинского МИД, резолюцию можно будет в дальнейшем использовать в судебных процессах против России.

