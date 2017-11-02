Гриппом и ОРИ за последнюю неделю заболело около 160 тыс. человек

За последнюю неделю октября гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) заболели более 162 тыс. человек, 70% из них – дети до 17 лет, сообщает Центр гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Украины.



Суммарный показатель заболеваемости составил 420,8 человек на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель зарегистрирован в Киевской области – 731,8, человек на 100 тыс. населения, самый низкий в Тернопольской – 215,4 человек на 100 тыс. населения.



Ни в одной из областей показатель заболеваемости гриппом и ОРИ не превысил эпидемический порог.



С начала сезона от гриппа вакцинировалось около 8,2 тыс. человек.

