Роналду: Я не хочу продлевать контракт с Реалом

Лидер мадридского Реала подчеркнул, что продление контракта с клубом не входит в его планы.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду собирается выбить у мадридского Реала новое для себя соглашение, чтобы его оклад не уступал зарплатам Неймара и Лионеля Месси. Тем не менее, сам футболист опроверг слухи, сказав, что текущее положение дел его устраивает.



"Мой контракт с Реалом в силе еще четыре года, и я не хочу продлевать его. Чувствую себя в клубе отлично. Что же касается команды, то ничего не произошло. Мы не можем всегда играть на одном и том же уровне. Мы не выглядели так, как хотели, но я не считаю, что играли плохо", – цитирует Криштиану Роналду beIN Sports.



Отметим, что мадридский Реал уступил Тоттенхэму (1:3) в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Португалец на 80-й минуте встречи забил гол престижа.

