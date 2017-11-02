Украина и ОАЭ договорились о безвизе

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме. Об этом в четверг, 2 ноября, написал президент Петр Порошенко в Facebook. "Меморандум об отмене визовых требований был подписан по результатам моих переговоров с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов и правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактум", - написал глава государства.



Президент добавил, что уже в декабре вступит в силу нота об отмене виз. По словам Порошенко, в прошлом году ОАЭ посетили более 112 000 украинцев.



"Это - очень хорошая новость для украинских туристов, ведь только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 000 украинцев", - добавил президент.

