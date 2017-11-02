В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5,15 млрд

Глава CK Infrastructure Holdings, один из самых богатейших людей Гонконга Ли Ка-Шинг продал небоскреб The Center за $5,15 млрд. Об этом сообщает South China Morning Post.



Как стало известно изданию, покупателем здания стала инвестиционная компания C.H.M.T. Peaceful Development Asia Property.



Уточняется, что Ли Ка-Шинг, которому в следующем июле исполнится 90 лет, намеревался продать небоскреб не менее года, поскольку он стремится сократить свои активы в Гонконге



В китайском издании подчеркнули, что данная сделка может стать самой крупной в сфере недвижимости в Гонконге.

