Прокуратура попросит суд арестовать имущество сына Авакова

Органы прокуратуры намерены подать ходатайство в суд об аресте всего имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, который подозревается в хищении 14 млн гривен при закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.



"Конечно, мы будем подавать ходатайство об аресте его имущества", - сказал собеседник.



По его словам, пока ходатайство готовится.



Он сообщил, что речь идет об имущества Авакова-младшего, которое есть в открытых реестрах.



По данным СМИ, Александр Аваков владеет элитной недвижимостью в Киеве, в частности у него есть квартира площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге в 700 м от станции метро "Олимпийская".

