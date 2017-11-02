В Украине совершено 80 нападений на журналистов

Восемьдесят случаев проявления физической агрессии по отношению к журналистам зафиксировано в Украине с начала 2017 года, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов (НСЖУ).



"Согласно мониторингу Индекс физической безопасности журналистов Украины, который Союз проводит совместно с партнерскими организациями, с начала года (10 месяцев) зафиксировано 80 случаев проявлений "физической агрессии по отношению к журналистам", – говорится в сообщении по итогам проведения общественных слушаний.



Подчеркивается, что только в течение октября избили пять журналистов, инциденты произошли в Киеве и пригородах, а также в Херсонской области.



"Кроме того, что правоохранительные органы не проводят должным образом расследования случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу к нашим коллегам. Считаем, что такая ситуация является недопустимой, и требуем публичного отчета от власти и правоохранителей относительно всех дел, где потерпевшими являются журналисты", – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.



В свою очередь замначальника управления Главного следственного управления НПУ Александр Ковтун, присутствовавший на слушаниях, подчеркнул, что с начала года было открыто 200 производств по "журналистским" статьям: 17 дел передано в суд, 120 – закрыто.

