Кевин Спейси уходит из кино из-за обвинений в домогательствах

Знаменитый актер Кевин Спейси сообщил, что принял решение времени приостановить свою кинокарьеру. К этому Спейси пришел из-за недавно разгоревшегося вокруг него скандала.



Напомним, что ранее Кевина Спейси обвинили в домогательствах несколько мужчин.



Первым с подобным заявлением выступил 46-летний актер Энтони Рэпп, который обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси - 26.



Кевин Спейси ответил на обвинения, извинившись за случившееся, но отметил, что не помнит, что такое когда-то было. Кроме того, актер объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он "выбирает жить как гей".



Признание Спейси в нетрадиционной ориентации раскритиковали журналисты и представители ЛГБТ-сообщества.

