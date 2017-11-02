В Польше неизвестный насмерть заколол украинца ножом

В Гданьске в Липкинском районе неизвестный преступник с ножом напал на мужчину, вследствие чего тот скончался. Об этом сообщает польский информационный портал Tvn24.



Как было установлено полицией, преступник четыре раза ударил 49-летнего мужчину. Несмотря на долгую реанимацию, он умер. Полиция подтвердила, что жертвой является 49-летний гражданин Украины. Согласно неофициальной версии инцидента, на одной из автобусных остановок стояло три человека, которые, вероятно, спорили. После один из них достал нож и четыре раза ударил другого.



После полиция задержала четверых людей – все граждане Украины в возрасте от 25 до 40 лет. Во время задержания они все были пьяны. Один из этих людей, по словам полиции, несет ответственность за нападение.

