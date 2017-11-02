Тимошенко назвала "большим шоу" "дело рюкзаков"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко называет большим шоу "дело о рюкзаках" и поверит в антикоррупционную борьбу в Украине тогда, когда к ответственности за коррупционные деяния будут привлечены нынешние и бывшие должностные лица государства.



"Я поверю в силу НАБУ, я поверю в силу НАПК, я поверю в силу антикоррупционного прокурора и в целом я поверю в борьбу с коррупцией в Украине, когда к ответственности за коррупцию привлекут Порошенко (президент Украины Петр Порошенко – ИФ), Кононенко, Березенко (заместители главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко и Сергей Березенко – ИФ)", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.



Она назвала "дело о рюкзаках" МВД шоу: "Это все большое шоу, к сожалению".



Как сообщалось, двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков МВД", сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о экс-замглавы МВД Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре. Кроме того, был задержан руководитель IT-компании Turboseo Владимир Литвин, руководящий также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.



Следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, обнаруженных ранее детективами НАБУ в ходе расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.



Сыну главы МВД Александру Авакову Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства, двум другим фигурантам – такую же.

