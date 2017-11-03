Бейонсе станет львицей Налу в киноверсии "Короля Льва"

Компания Disney опубликовала итоговый актерский состав киноверсии мультфильма "Король Лев", которая будет включать в себя песни и мелодии из оригинального проекта. Афиша с актерами появилась на странице кинокомпании в Twitter.



Таким образом, стало известно, что роль в фильме получила певица Бейонсе. Обладательница нескольких премий "Грэмми" озвучит львицу Налу - подругу главного героя Симбы. Кроме Бейонсе участие в проекте примет актер Дональд Гловер, который подарит свой голос главному персонажу львенку Симбе. Участие в проекте также примет Джеймс Эрл Джонс, который, как и в 1994 году, будет озвучивать Муфасу.



Роль Симбы исполнит Дональд Гловер. Также в фильме задействованы Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший Муфасу в оригинальном мультфильме, Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон), Джон Оливер (Зазу), Эрик Андре (Азизи), Чиветел Эджиофор (Шрам), Джон Кани (Рафики) и др.



Beyonce также подтвердила свое участие, опубликовав постер в своем Facebook.



Режиссером игрового ремейка "Короля Льва" будет Джон Фавро, ранее переснявший другую сказку Disney - "Книгу джунглей". Он заявил, что "такая талантливая команда - мечта любого режиссера", сообщает BBC.



Решение снять нового "Короля Льва" киностудия приняла, опираясь именно на успешную реализацию "Книги джунглей", а также других похожих проектов - "Малефисенты" и "Золушки".



Выход нового "Короля Льва" в российском прокате назначен на 18 июля 2019 года.



Оригинальный мультфильм "Король Лев" вышел в 1994 году и стал классикой диснеевской анимации, а также одним из самых кассовых мультфильмов Disney. Его сборы по всему миру составили 968 миллионов долларов.







