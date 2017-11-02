Пучдемон готов сотрудничать с судебными органами Бельгии и Испании

Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Поль Бекар заверил, что его подзащитный готов сотрудничать с органами правосудия как в Бельгии, так и в Испании. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.



Он также пояснил, что его клиент не явился в Верховный суд Испании из-за "плохого климата". "Лучше держаться на некотором расстоянии", - сказал Бекар.



Ранее в четверг отстраненные от должностей члены каталонского правительства и региональные парламентарии прибыли в испанские суды для дачи показаний после провозглашения независимости автономной области. Прокуратура обвиняет их в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и экс-советники регионального кабмина обязаны были прибыть в Национальную судебную коллегию к 09:00 по местному времени, однако он, а также несколько бывших членов правительства Каталонии не явились на заседание.

