Избрание нового главы КС Украины не состоялось

Избрание нового председателя Конституционного суда Украины (КС), назначенное на 2 ноября, не состоялось.



"Избрание председателя Конституционного суда Украины не состоялось", - сообщает пресс-служба КС.



При этом не указаны причины, почему не прошли эти выборы.



Как сообщалось, 18 мая 2017 года Конституционный суд не смог избрать свое руководство. В КС пояснили, что в соответствии со ст.20 закона о КС и §1 Регламента КС председателем суда считается избранный кандидат, за которого проголосовало больше половины конституционного состава судей КС. В случае если предложено не более двух кандидатов и ни один из них не был избран, или же председатель КС не был избран при повторном голосовании, проводятся новые выборы на должность председателя КС.



Избрание главы КС было назначено на 2 ноября.

