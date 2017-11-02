Украина нарастила импорт газа в полтора раза

За девять месяцев этого года импорт природного газа вырос на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достиг 11,8 млрд кубов. Соответствующие данные обнародовал Укртрансгаз. В этом году со стороны Словакии было импортировано 8 млрд 450,3 млн куб. м, Венгрии – 2 млрд 316,3 млн куб. м, Польши – 1 млрд 11,8 млн куб. м.



В октябре-2017 импорт составил 1 млрд 73,2 млн куб. м газа, что на 30,5% меньше, чем в октябре-2016 (1 млрд 544,5 млн куб. м).



В Укртрансгазе напомнили, что Украина отказалась от поставок российского газа, и не закупает уже его свыше 700 дней.

