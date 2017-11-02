Украина за 10 мес. снизала потребление газа на 4%

Украина в январе-октябре 2017 года снизила потребление природного газа (без учета производственно-технологических расходов) на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,1 млрд куб. м, сообщила пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".



По ее данным, снижение потребления за 10 месяцев на 4% при снижении потребления за 9 месяцев на 0,5% в основном связано с относительно высокими температурами в октябре.



Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).

