В Госавиаслужбе проходят обыски

Следователи прокуратуры и оперативники СБУ проводят обыски в помещении Государственной авиационной службы в связи с разоблачением руководителя одного из управлений ведомства, требовавшего $7 тысяч неправомерной выгоды.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



"Руководитель задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере $3 тысячи… В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта", – говорится в сообщении.



В информации отмечается, что за деньги чиновник обещал представителю одной из фирм согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной ее сертификации.



При этом в прокуратуре сообщили, что предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получение им $1 тысячи взятки.

