Обнаружен ворующий криптовалюту вирус

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус-троян, ворующий криптовалюту из кошельков пользователей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».



Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие электронные деньги. С его помощью уже украдены 23 биткоина на 160 тысяч долларов.



Вредоносная программа получила название CryptoShuffler, она эксплуатирует человеческую невнимательность. Для того чтобы перевести деньги с одного криптокошелька на другой, пользователю необходимо указать идентификационный номер получателя, который состоит из множества символов. Запомнить его практически невозможно, поэтому обычно используется функция «копировать-вставить». Именно на этом этапе активизируется CryptoShuffler.



«После загрузки он начинает следить за буфером обмена устройства и, когда обнаруживает там предполагаемый адрес кошелька, подменяет его на свой собственный. В результате, если пользователь не замечает подлога, деньги отправляются напрямую злоумышленникам», — рассказали эксперты.

