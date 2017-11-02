В Киеве отсутствует отопление в 800 домах
Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко констатирует, что 800 домов в Киеве остаются без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра, передают Українські Новини.
"По последней информации около 800 домов были отключены от подачи тепла из-за аварийных ситуаций, которые возникли на теплосетях", - отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что прорывы теплосетей - это ситуация, с которой город сталкивается ежегодно в начале отопительного сезона, когда давление в системе резко возрастает.
Кличко отметил, что дома будут подключены в ближайшее время.
Источник: Вести
17:01