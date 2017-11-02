Протестующие палестинцы ворвались на арт-вечеринку Бэнкси

Группа палестинцев ворвалась на уличную арт-вечеринку британского художника Бэнкси в Вифлееме. Об этом пишет The Guardian.



По задумке Бэнкси, мероприятие было посвящено столетию Декларации Бальфура, подписанной правительством Великобритании и английской еврейской общиной. Художник устроил вечеринку в ироничном формате — он пригласил несколько десятков палестинских детей, которым предлагали торт, украшенный британскими флагами, а также представил свою новую работу — извинение королевы Великобритании Елизаветы II перед палестинцами, выгравированные в цементе: «Ну... извините».



Протестующие не оценили сатиру — на арт-вечеринку пришла группа людей из палестинского лагеря беженцев, возглавляемая активистом Мунтероом Амирой. Мужчина воткнул в большой торт флаг Палестины. По его словам, особое возмущение у пришедших вызвало использование Бэнкси детей для своего представления.



Акция Бэнкси прошла рядом с его гостиницей Walled Off Hotel, открытой в марте возле стены между Израилем и Палестиной. Присутствовал ли он на мероприятии лично — не уточняется.



Декларация Бальфура — официальное письмо от министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины. В нем чиновник заявляет, что власти поддерживают создание «национального очага для еврейского народа» в Палестине.



Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. В 2016 году английский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки Бэнкси появлялись в местах гастролей Massive Attack.

