Украина готова открыть для польской стороны базу данных криминальных элементов – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, президент Верховной контрольной Палаты Польши Кшиштоф Квятковски и посол Польши в Украине Ян Пекло на встрече в Киеве в четверг обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами по линии правоохранительной деятельности.



"Убежден, что мы должны более тесно сотрудничать на двустороннем уровне и иметь протоколы об обмене информацией. Мы готовы полностью открыть свои базы данных, касающихся криминальных элементов", - цитирует А.Авакова департамент коммуникации МВД Украины.



Глава МВД отметил, что украинские и польские правоохранители уже давно сотрудничают в сфере безопасности, а недавно состоялся обмен опытом между полицейскими ведомствами на уровне старших офицеров.



Стороны также обсудили опыт в сфере противодействия финансовым нарушениям.



В свою очередь, К.Квятковски поделился собственным опытом работы во главе Верховной контрольной палаты Польши, в частности, рассказал о сотрудничестве с прокуратурой и другими государственными органами.



Он также высоко оценил изменения в МВД Украины, отметив, что важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать качественные реформы.



Посол Польши Ян Пекло поинтересовался уровнем доверия населения к правоохранительной системе, на что А.Аваков привел следующую статистику: "Сейчас рейтинг доверия к полиции - 40-45%, к Национальной гвардии Украины - 52%, Государственной пограничной службе - 46%, ГСЧС - 42%. К добровольческим батальонам системы МВД - 60%".

