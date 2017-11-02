Стало известно сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники

На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Но в целом отдыхать будем на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье.



7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.



В целом в январе будет 10 выходных дней, включая обычные выходные и праздничные дни. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.



Между тем в России новогодние выходные продлятся на четыре дня дольше. Начнутся они в субботу, 30 декабря, а на работу выходить нужно будет только 9 января 2018-го. Пятница 29 января будет сокращенным рабочим днем. Таким образом, в общей сложности россияне в январе будут отдыхать почти полмесяца - 14 дней.



Напомним, в январе 2017 года жители Украины в целом отдыхали 11 дней (включая выходные).

