Захарова: ужесточение санкций США мало что меняет для России

Ужесточение санкций со стороны США не стало неожиданностью для России, российская экономика научилась работать в сложившихся обстоятельствах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Для нас не стала новостью информация о новых санкционных шагах США, - сказала она. - По сути эти шаги мало что меняют для России. Наша экономика научилась работать в сложившихся обстоятельствах, более того, из них извлекается польза, поскольку мощный импульс к развитию получили целые отрасли и идет диверсификация торговых связей"".



"К сожалению, американские власти наоборот продолжают перекрывать своим деловым кругам перспективы выгодных сделок и долгосрочных контрактов", - добавила дипломат.



Захарова назвала парадоксальным то, что США, "которые выдавали себя за эталон рыночной экономики, все больше скатываются к директивным методам управления и из политических соображений жертвуют интересами бизнеса".



31 октября министерство финансов США уточнило параметры санкций в отношении энергетического сектора России. Корректировка была внесена на основании подписанного президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года закона о санкциях против России, Ирана и КНДР. Администрация США обнародовала дополнительные предупреждения для иностранных партнеров России в области энергетики.

