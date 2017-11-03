Полиция усилит охрану Рады

К открытию сессионной недели Верховной Рады – 7-10 ноября – полиция Киева усилит наряды и будет проверять людей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает 112 Украина со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.



"Массовые мероприятия, в том числе и под ВР… Хотя эту акцию массовой называют организаторы, мы видим, что там людей мало, но и там есть наряды. Мы плотно охраняли, опасаясь, что в той накаленной атмосфере, в которой они начинались, могли произойти вооруженные провокации и привести к печальным непредсказуемым последствиям", – сказал он.



Как сообщалось, 17 октября возле Верховной Рады собрались около четырех тысяч человек. Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что акция продлится до начала ноября.



На этой неделе глава МВД Арсен Аваков приказал отменить охрану митинга возле парламента, заявив, что "тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот "хлам" под Радой больше не намерены".

