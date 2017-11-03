САП просит суд арестовать имущество Александра Авакова

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский райсуд ходатайство об аресте имущества подозреваемого в растрате 14 млн грн государственных средств Александра Авакова, сына министра внутренних дел. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"На имущество частного лица уже наложен предварительный арест в порядке ч. 9 ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас направлено в суд ходатайство об аресте имущества", – отметил собеседник.



Также САП собирается направить в суд ходатайство об аресте имущества двух других подозреваемых по так называемому "делу рюкзаков" – бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и руководителя ІТ-компании Turboseo Владимира Литвина.



Ранее сообщалось, что суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.



Напомним, сына главы МВД Арсена Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.

