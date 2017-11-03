Польша хочет запретить въезд сторонникам дивизии СС "Галичина"

Власти Польши хотят запустить процедуру, которая бы сделала невозможным въезд в страну людям, которые исповедуют антипольские взгляды. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Оnet.pl. "Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, которые демонстрируют крайне антипольские позиции, на территорию Польши.

Люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут", - отметил Ващиковский.



"Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", - отметил Ващиковский.



Также глава польского МИД отметил, что будет задаваться вопросом, стоит ли рекомендовать визит президента Анджея Дуды в Украину, который должен состояться в декабре.



Комментируя украино-польские отношения, Ващиковский подчеркнул, что страны "имеют разные концепции примирения".



"Мы понимаем, насколько важна Украина из геополитических соображений, но украинцы считают, что вопросы, которые нас разделяют, особенно исторические, должны отходить на второй, третий план", - сказал глава МИД Польши.

