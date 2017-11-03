ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы в Соединенные Штаты Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов относительно средств и их использования, сообщает "Радио Свобода" в четверг.



"Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов", - рассказал руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, отвечая на вопрос "Радио Свобода".



Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию П.Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении В.Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.



По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года. Они касались, в частности, производства по расходованию в системе Министерства юстиции и роли в этом Манафорта: речь о том, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру Министерства инкриминируют растрату более $1 млн на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела экс-премьера Юлии Тимошенко.



"Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта", - сказал Горбатюк.



Как сообщалось, ранее Горбатюк сообщил, что П.Манафорт фигурирует в двух делах, расследуемых Генпрокуратурой Украины. "Первое касается растраты средств Министерства юстиции, которые выделялись на американскую юридическую фирму для подготовки отчета по делу "Тимошенко против Украины" относительно ее незаконного ареста. Второе - в части материалов по "черной бухгалтерии". Эти дела мы дальше расследуем", - рассказал он.



По его словам, Генпрокуратура около двух лет назад направляла запрос в Министерство юстиции США для проведения допроса Манафорта о вышеуказанных средствах и их использования, однако украинское ведомство так и не получило ответ от американской стороны.



27 июня 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что подписи экс-главы предвыборного штаба президента США Д.Трампа, политтехнолога П.Манафорта не было ни на одной из страниц так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Таким образом, САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не нашли доказательств получения П.Манафортом денег от Партии регионов.



Вместе с тем в материале, опубликованном газетой Washington Post 28 июня, говорится: в 2012-2013 гг. П.Манафорт подтвердил получение $17 млн от Партии регионов. Факт получения им денег за работу для Партии регионов следует из документов, которые американец подал в Минюст США в рамках закона о регистрации иностранных агентов.



Ранее, в марте, народный депутат Сергей Лещенко заявил о наличии у него оригиналов документов о перечислении Януковичем средств П.Манафорту от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане и просил американских и украинских правоохранителей провести расследование.



В отношении Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса 30 октября 2017 года были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году. Обвинения напрямую не затрагивают предполагаемые связи экс-соратников Трампа с РФ, однако Гейтс и Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с Януковичем и его Партией регионов.



Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера. Они добровольно прибыли в ФБР. Как полагают следователи, Манафорт при соучастии Р.Гейтса "отмыл" более $18 млн со своих оффшорных счетов.

