Все консульства США возобновили выдачу виз в России

Все консульства США в России возобновили выдачу виз. Об этом передает ГазетаРу со ссылкой на посольство США в Москве.



При этом визы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдаются с ограничениями: только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование.



"1 сентября 2017 года посольство США в Москве возобновило в ограниченном объеме проведение собеседований на неиммиграционные визы. Процесс выдачи американских виз в случаях, когда заявителям не требуется проходить собеседование, осуществляется как в посольстве США в России, так и в генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке", - сообщила пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.



Собеседование не надо проходить тем, кто уже получал американскую визу ранее и теперь подает документы на новую визу такого же типа. Есть еще одно условие: с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года.



В августе 2017 американское диппредставительство объявило о временном прекращении работы консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Причиной стало резкое сокращение сотрудников. В конце июля российские власти потребовали от Госдепа США сократить численность дипломатической миссии в России с 1210 человек до 455.

