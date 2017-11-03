Гройсман подарил премьеру Канады набор украинских носков

Украинская делегация во главе с Владимиром Гройсманом подарила премьер-министру Канады Джастину Трюдо набор носков украинского производства. Об этом сообщила замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская в Twitter.



​"Много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции будут носки, сделанные на Украине. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли", — говорится в сообщении.



К записи также прикреплена фотография подарка — на ней видно несколько пар разноцветных носков, в частности с надписью "Львов".

