На Украине объединят физику, химию, биологию и географию

В Министерстве образования и науки Украины занимаются проектом по объединению в один предмет физики, химии, биологии и географии. Предполагается, что новый предмет заменит вышеперечисленные в программах для старших классов гуманитарного направления, заявила министр образования Лилия Гриневич во время визита в Одессу, сообщает "Таймер".

"Это возможно в профильной старшей школе, когда дети выбирают гуманитарный профиль и когда им не хватает времени на углубленное изучение интересующих их предметов. Это значит, что часть предметов нужно каким–то способом объединить, чтобы они всё–таки имели общее представление про картину мира, про естественные предметы. Очевидно, что до 9 класса они учили эти предметы, но все равно на уровне 10-11 класса такой курс продолжит развитие", - цитирует "Таймер" слова Гриневич.



"Существует международный прогрессивный опыт, где естественные науки интегрированы в целостную картину мира, когда человек понимает природное явление со всех точек зрения", отметила министр.



Конкретных сроков внедрения этого нововведения Гриневич не назвала. В настоящее время для преподавания "объединённого" предмета нет ни учителей, ни учебников, и их ещё предстоит подоготовить.



По словам Гриневич, в ближайшее время такой объединённый курс, возможно, введут в качестве эксперимента в 1-2 школах в стране, после чего используют полученный опыт для того, чтобы расширить проект на все школы гуманитарного направления.

