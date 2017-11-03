Украина и Россия готовы возобновить сотрудничество по самолетам "Руслан"

Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124–100) может неожиданно разрешиться мирным путем.



Российское издание "Коммерсант" пишет о старте закрытых переговоров о возобновлении сотрудничества со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли.



"Окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске", - рассказал собеседник издания.



При этом этот факт отказались комментировать в Объединенной авиастроительной корпорации и Росавиации, а также Минпромторге России. Однако информацию подтвердил источник, близкий к Кабмину Украины.



Собеседники издания считают, что, если украинская сторона "упрется по "Русланам", в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.



"Антонов" вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов" в сентябре 2015 года. В январе 2016 года предприятия, входившие в состав украинского концерна, были переданы в управление "Укроборонпрому".



Конфликт создал серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124–100 "Руслан" — крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. Держателем сертификата типа самолета, разработанного в СССР, остается "Антонов". По его условиям процедура продления ресурса должна производиться каждые 4 тыс. летных часов.



В отсутствие договоренностей российская сторона предлагала передать право следить за эксплуатацией судов КБ Ильюшина, но "Антонов" был против.



Напомним, что ранее в Министерстве промышленности и торговли России в ответ на ультиматум Киева, заявили, что планируют самостоятельно поддерживать летную годность транспортных самолетов Ан-124-100 (Руслан) и отказаться от услуг ГП "Антонов".

