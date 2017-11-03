День Лайки...

Украина попрощалась с космосом, поэтому сегодняшний юбилей – вовсе и не юбилей для нас. Да и раньше, когда изготовленные с украинским участием корабли бороздили просторы космического океана, мало кто вспоминал про дворнягу Лайку – первое животное, выведенное на орбиту ровно 60 лет назад, 3 ноября 1957 года. Все знают о Юрии Гагарине, спорят о лунной прогулке Нила Армстронга, слышали о Белке и Стрелке. А кто помнит Лайку?



До того, как советский человек первый побывал в космосе, крайне огорчив этим соперничавших за первенство американцев, туда слетали около 25 собак. Всего было три этапа испытаний. На первом – собак “катали” на так называемых геофизических (баллистических) ракетах Р-1Б, Р-1В на высоту до 100 км.



Четырехлапые испытатели располагались в герметичных кабинах на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте, который раскрывался на высоте 5-7 км.



Первыми “пассажирами” баллистической ракеты летом 1951 года стали дворняги Дезик и Цыган. Они хорошо перенесли полет. Как и несколько их последователей. И это открыло путь к следующему этапу испытаний.



Почти три года подряд с полигона Капустин Яр на высоту около 110 км запускались ракеты с собачьими катапультами Р-1Д и Р-1Е, разгонявшиеся до скорости звука. Дворняги были в персональных скафандрах без кислородных масок и в персональной катапультируемой тележке. Все это оборудование изготовлялось на заводе «Звезда» в Томилино. С 1954 до 1956 год в экспериментах приняли участие 16 собак, многие из которых летали дважды. Погибла, если не ошибаюсь, только одна из них по кличке Рита.



Кстати, я не случайно подчеркиваю, что все советские псы-космонавты были беспородными. Дело не в идейной подоплеке – пролетарском происхождении. А в том, что за основу была принята догма академика Ивана Павлова (между прочим, первого русского лауреата Нобелевской премии 1904 года) о естественном отборе в условиях улицы, который делает дворняжек более выносливыми и смекалистыми, чем их породистые собратья.



И вот настал тот момент, которому сегодня стукнуло 60 лет: 3 ноября 1957 года, в 5:30 по московскому времени, на советском корабле «Спутник-2» была запущена в “реальный космос” двухлетняя сука Лайка.







Увы, Лайку изначально не собирались возвращать на землю. Но рассчитывали, что она проживет на орбите около недели. И за это время проверит на практике теоретические представления о том, какие условия должны быть в кабине “космолета”, чтобы человек смог выжить и вернуться на Землю.



Для этого фантастического (по тем временам) эксперимента внутри герметичной кабины «Спутника-2» была изготовлена уникальная инфраструктура. Например, там имелся автомат для кормления – контейнер с желеобразной питательной смесью, витаминами и водой, который должен был открываться дважды в сутки. Устройство регенерации воздуха, состоявшее из пластин высокоактивных химических соединений, “отсекавших” углерод. И даже ассенизационное (!) устройство.



Лайке изготовили специальный комбинезон, который крепился к контейнеру маленькими тросиками. Их длина позволяла собаке принимать лежачее и сидячее положение, а также немного передвигаться назад и вперед. В нижней трети тросиков стояли контактно-реостатные датчики, назначением которых была регистрация двигательной активности.



Незадолго до полета Лайке сделали сложнейшую по тем временам операцию, в ходе которой установили два датчика: дыхания – на ребра и пульса – около сонной артерии. Они передавала на Землю пульс, частоту дыхания, кровяное давление, могли снимать электрокардиограмму и температуру тела космонавта.







Все эти манипуляции, а также тренировки в скафандре, закрытом пространстве и на центрифугах собака переносила с легкостью. Поэтому ее полюбил весь личный состав «Байконура», который с ней общался.



А дальше произошло историческое событие, которому не придают значения: Лайка полетела в космос и первой из животных достигла невесомости. Ученые установили, что частота ее пульса вскоре восстановилась до почти нормальных значений: это происходило втрое дольше, чем они думали, но все-таки произошло. Электрокардиограмма и вовсе была обычной. Таким образом подтвердилось предположение: человек в невесомости может жить.



Ну, а дальше Лайка... фактически спасла жизнь первым советским космонавтам, а также Белке и Стрелке. После четырех витков вокруг Земли она умерла от перегрева. Сам же спутник совершил 2370 витков и сгорел в атмосфере только 14 апреля 1958 года.



Смерть Лайки указала на ключевую конструкторскую ошибку, без устранения которой полет Юрия Гагарина на орбиту закончился бы летальным исходом. Оказалось, что в конструкции корабля, на котором летала Лайка, был сделан неправильный расчет площади спутника и необходимой для охлаждения системы терморегулирования. Отчего температура поднялась до 40°C.







На решение проблем, выявленных во время полета Лайки, понадобилось два с половиной года. И 19 августа 1960 года дворняги Белка и Стрелка стали первыми живыми существами, совершившими суточный орбитальный полет (17 полных оборотов вокруг Земли) и благополучно вернувшимися обратно.



Обе собаки стали необычайно знаменитыми. А одного из шести щенков Стрелки, рожденных после возвращения из космоса, отправили в подарок жене президента США Джона Кеннеди Жаклин и их дочери Кэролайн. Это было еще до “карибского кризиса”. И, кажется, еще до полета Юрия Гагарина.



А спустя несколько лет, 22 февраля 1966 года, две еще советские дворняги Ветерок и Уголек провели на биоспутнике «Космос-110» 22 дня. Этот полет до сих пор остается мировым рекордом по длительности пребывания собак на космической орбите. Обе псины вернулись сильно ослабевшими, но живыми и активными. Дали здоровое потомство и счастливо прожили в виварии Института авиационной и космической медицины еще много лет.



Про Лайку, как и многих других собак, побывавших в космосе, постепенно забыли почти все. Кроме, пожалуй, людей, страстно увлеченных историей космонавтики. Кто из них профинансировал проект, я не знаю, но11 апреля 2008 года на территории Института военной медицины (на Петровско-Разумовской аллее, недалеко от стадиона "Динамо") Лайке поставили памятник высотой 2 метра. Он представляет собой космическую ракету, переходящую в ладонь, на которой гордо стоит первая в мире собака космонавт.



P.S. Поскольку день запуска в космос стал для Лайки последним днем жизни, есть смысл помянуть терпеливую и умную собачку, которая ценой своей жизни протестировала советский космический корабль. А заодно – и украинскую космонавтику, которая прожила намного дольше Лайки, но, к сожалению, тоже безвременно померла...



