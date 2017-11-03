В Сан-Франциско украли более 300 iPhone X еще до старта продаж

Более 300 iPhone X украли из грузовика компании по экспресс-доставке UPS в американском Сан-Франциско, сообщает в пятницу CNBC.



Неизвестные забрались в грузовик, когда его водитель оформлял доставку в один из торговых центров Сан-Франциско.



Кража была совершена до старта продаж iPhone X. Стоимость нового смартфона Apple в США составляет от $999 до $1150, таким образом, злоумышленники украли iPhone X на сумму порядка $300 тыс.



Полиция разыскивает троих подозреваемых на фургоне марки Dodge.

